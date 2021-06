Gobierno destina a Tarija más de Bs. 8.2 MM en medicamentos e insumos

La entrega llegará a los hospitales San Juan de Dios, Virgen de Chaguaya, Fray Quebracho, de Villa Montes, Rubén de Zelaya y San Antonio.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-01-06-2021) Este pasado lunes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y deportes, hizo la entrega a las autoridades de Tarija, de medicamentos e insumos valuados en 8.2 millones de bolivianos, que irán para los pacientes de terapia intensiva, que vienen luchando contra el covid.

El acto fue en el hospital San Juan de Dios, el cual contó con la presencia de la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, quien señaló que esto ira para los hospitales de segundo y tercer nivel del departamento de Tarija.

“Estamos haciendo la entrega de insumos valuados en 3.850.855 bolivianos para el departamento de Tarija y en el área de medicamentos de 4.352.200 bolivianos”, puntualizó.

La autoridad en Salud explicó que todos los medicamentos que serán distribuidos a las unidades de terapia intensiva de los hospitales de segundo y tercer nivel son: Heparina, Propofol, Omeprazol, Ranitidina, Metoclopramida, Vancomicina, complementos nutricionales, entre los más importantes.

Detalló que la entrega alcanza a los hospitales San Juan de Dios, Virgen de Chaguaya, Fray Quebracho, de Villa Montes, Rubén de Zelaya y San Antonio.

“Se está haciendo esta entrega para toda la población que es atendida por los hospitales públicos dentro el Sistema Único de Salud, para que cuenten con estos medicamentos y no tengan que ir a la farmacia a comprar los mismos. Todos los pacientes que van a ser atendidos dentro del sistema público tienen este medicamento de manera gratuita”, destacó.

APUNTE

“Se puede vencer al virus trabajando de forma coordinada”

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Álvaro Justiniano, afirmó que en las circunstancias en que el país vive afectado por una tercera ola del coronavirus, es primordial compartir responsabilidades de los diferentes niveles de competencia y actores que trabajan en salud.

“Aquí no puede deslindarse la responsabilidad que tenemos el nivel estatal, de gobernaciones y municipios y en esos niveles de competencia es que consideramos que en esa responsabilidad compartida podemos trabajar juntos entre todos para vencer al coronavirus”, señaló.