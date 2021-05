Plantear modificar reglas para nuevos barrios

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-31-05-2021) Ante el crecimiento de la ciudad de Tarija, donde varias zonas están siendo permanente habitadas, los vecinos de esos lugares están exigiendo ser reconocidos legalmente como barrios, pero para ello, deben cumplir una serie de requisitos, que pueden durar años.

En este marco, la concejal Marcela Guerrero, manifestó que le están llegando muchos problemas respecto a la aprobación de planimetrías, donde son barrios muy pequeños, por lo cual, considera que debe emitirse una ley municipal que determine las características para la conformación de un barrio.

“Hemos visto que muchos loteadores compran un lote y ya quieren convertirlo en barrio. Además, hay muchas organizaciones que no siguen un conducto orgánico y tienen muchos conflictos, donde no tienen servicios básicos, no han regularizado su derecho propietario, entonces, es importante plantear una solución. Nosotros estamos abiertos para trabajar en una nueva normativa para mejorar esta situación”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Fedjuve, Cecilio Pimentel, afirmó que actualmente hay 206 barrios reconocidos por esta institución, pero desconoce cuántos hay de nueva creación. “Hay zonas de dos manzanos y ya quieren ser barrios, y eso debe regularizarse, porque mínimamente un barrio debe tener 20 hectáreas”, dijo.