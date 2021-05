Vecinos del barrio Valle Hermoso piden se respeten las ferias

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 30 de Mayo de 2020) El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), determinó que las actividades comerciales que generan aglomeraciones masivas sean suspendidas, sin embargo, los vecinos no están de acuerdo con la determinación, afirmando que la economía está bastante golpeada y necesitan generar recursos.

El presidente del barrio Valle Hermoso, Andrés Paco, señaló que todos los sábados se realizan ferias en la zona, con la finalidad de ganar dinero, pero ante las disposiciones de las autoridades y para evitar la propagación del virus, las mismas no pueden realizarse, lo que molesta a los habitantes.

“Lo único que estamos solicitando es que nos dejen vender, si hablamos de un posible encapsulamiento por el aumento de los infectados, dejen que generemos ganancias para comer, aquellos que tienen sueldos seguros no tendrán problemas, pero aquellos que no, que hacemos”, dijo Paco.

Los vecinos que instalaron sus puestos de venta tuvieron que levantarlos, ya que la Guardia Municipal, junto a la Intendencia, procedieron a desalojarlos, pese a que los vecinos intentaron pedir que por algunas horas les permitan quedarse, sin embargo, los intentos fueron vanos.