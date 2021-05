Sectores vulnerables se beneficiaron con lentes

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 30 de Mayo de 2020) La crisis económica más la emergencia sanitaria, no permite a las personas someterse a chequeos médicos que estaban ya programados, puesto que el dinero es insuficiente, ante esta situación se gestionaron campañas gratuitas para vecinos.

La presidenta de la Federación de Juntas Vecinales, Gregoria Fernández, señaló que los problemas de la vista se están agudizando, sin embargo, no hay los recursos económicos suficientes para la dotación respectivo.

“Lo que queremos es que la mayor cantidad de personas se beneficien con los lentes, es una campaña en beneficio de los sectores más vulnerables, esperemos se pueda extender a otras zonas”, dijo Fernández.

Por otro lado, mencionó que todos aquellos interesados pueden apersonarse hasta las Federaciones de juntas Vecinales, la finalidad es organizar a las personas, para que se beneficien el mayor número posible.

Este lunes se hará la entrega de los lente en el municipio de Bermejo, sin embargo, en el restante no hay una fecha definida.