Plantean nuevo mercado en San Lorenzo

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-30-05-2021) El alcalde de San Lorenzo Asunción Ramos, dio a conocer que tiene planificado construir un nuevo mercado en dicho municipio, sosteniendo para que rinda las condiciones del pueblo, debido a que el actual, ubicado cerca de la plaza principal, no reúne las condiciones.

Cabe recordar, que en septiembre de 2009, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia inauguró el mercado “Evo Morales” en el municipio de San Lorenzo, por un valor de 450 mil dólares, y ahora solo funciona como oficinas municipales. Al parecer quedará para ese fin, y no así con el propósito por el cual fue construido.

Según su alcalde, el mercado “Evo Morales” de alguna manera es una ayuda, dado que las oficinas del Gobierno Municipal de San Lorenzo están deterioradas. “El edificio de la alcaldía tiene muchos años de vida y nadie se ha acordado de refaccionarlo, porque suben 10 personas y empieza a temblar, y vamos a ver de construir uno nuevo”, dijo.

Ramos dijo que trabajará con los presidentes de barrio, y socializarán el proyecto del nuevo mercado, a fin de que no haya problemas, ya que el objetivo es tener un buen mercado, donde se muestre toda la gastronomía de San Lorenzo.