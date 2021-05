Pasan clandestinamente por la frontera

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-30-05-2021) A pesar que el vecino país de Argentina esta en confinamiento, las personas continúan transitando clandestinamente, poniendo en riesgo a los contagios por coronavirus, así lo dio a conocer el alcalde de Bermejo, Irineo Flores.

“Argentina esta encapsulada y no hay paso legal, pero hay pasos clandestinos, en ese sentido, estamos preocupados, porque la gente no es consciente, piensa que porque no esta enfermo no va a caer, pero lamentablemente cae cuando uno menos se los espera”, manifestó.

A través de radio Fides Bermejo, se dio a conocer que, el hospital Virgen de Chaguaya se quedó sin oxígeno y una comisión de salud viajó hasta la provincia de Salta (Argentina) en busca de este insumo.

El director del hospital, Guido Yucra, en contacto con radio Fides dijo que se reunieron con autoridades políticas y sociales para gestionar la compra o carga de algunos cilindros. «Se está gestiones en el ministerio y también ha viajado una comisión a Güemes, la situación está grave en todo el país», manifestó.

El reporte de la sala covid-19 indica que hay 5 personas internadas, de las cuales 2 se encuentran en etapa crítica, con demanda de oxígeno medicinal.