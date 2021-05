Gestionan vacunas para los policías en Tarija

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 30 de Mayo de 2020) Los efectivos policiales son quiénes se encuentran en primera línea de riesgo, ya que están realizando controles en diferentes en diferentes puntos de la ciudad.

Ante esta situación el comandante de la Policía en Tarija, Coronel Sadid Ávila, puntualizó que la vacunación está llegando a los efectivos de la institución verde olivo, con la finalidad de brindarles las condiciones laborales.

“Se coordinó con las autoridades para que se agilice el proceso, porque hemos perdido vidas a causa del virus, por tal motivo esperamos que lleguen las dosis para nuestro personal, más aún cuando esta tercera ola está dejando familias desintegradas”, dijo Ávila.

Asimismo, señaló que se realizó el desinfectado de los ambientes para que se termine con el virus, más aún cuando el Comando Departamental es bastante concurrido, no solo por los efectivos sino la población en general.

“Pedimos a la población conciencia, porque los casos están aumentando y no sabemos frenar a la ciudadanía, continúan saliendo y no respetando las disposiciones”, dijo el Comandante.