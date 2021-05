Continúa la venta de oxígeno y la COD denuncia irregularidades

Personas inescrupulosas se hacen pasar por familiares de pacientes Covid para comprar el insumo

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 30 de Mayo de 2020) Personas no identificadas realizan la venta irregular de oxígeno, pese a estar prohibido, ya que pretenden lucrar con la salud de la población, ante esta situación, el organismo de control social solicita a las autoridades verificar cómo están comercializando el insumo.

La secretaria de control de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Evelyn Colque, informó que realizaron una inspección al hospital Obrero y la Caja Nacional de Salud (CNS), debido a las constantes denuncias que recibieron por parte de los asegurados, donde la falta de oxígeno es una necesidad.

En ese sentido, Colque indicó que la empresa que proveía el oxígeno al nosocomio tuvo problemas técnicos, por lo que señalaron que en un tiempo más lograrán suministrar este recurso.

“Los familiares de los pacientes han tenido que conseguir oxígeno de manera particular, hemos tenido que lamentar el fallecimiento de personas en las últimas horas, ante la falta de este líquido elemento esperamos que la empresa solucione lo antes posible su falla técnica”, dijo Colque.

Propuesta

Ante la problemática de la falta de oxígeno para pacientes de covid-19 en Tarija, el alcalde del municipio de Tarija Johnny Torres Terzo anunció que se están realizando gestiones ante el Gobierno nacional para contar con una planta de oxígeno.

“Estamos considerando una planta de oxígeno de 50 toneladas, ya que Tarija consume 60 toneladas de manera normal. Una planta de este tipo estaría llenado el déficit. Hay tres empresas que producen oxígeno, pero no cubren, y al no cubrir, como sector público debemos considerar hacerlo”, dijo Torres.

Apunte

Testimonio

Reina Quispe Vargas, la mujer de 68 que había superado el Covid-19 y que necesitaba oxígeno para su recuperación debía recibir su alta médica el Día de la Madre. Uno de sus hijos contó que recorrió sin suerte varios puntos para abastecerse de oxigeno, en el mercado negro le ofrecieron un cilindro hasta en Bs 3.500.

El hombre contó que el deceso de su madre impactó a toda su familia pues ella había manifestado su esperanza de seguir luchando; sin embargo, la falta de oxígeno truncó su objetivo.