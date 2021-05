Alcaldía no dejará circular a vehículos que no cumplan con bioseguridad

Se dispuso de tres puntos de control en cada jornada, con 10 personas en cada uno, donde se encargaron de revisar, concientizar, y socializar sobre la pandemia del coronavirus.

Redacción Central

(ElPeriódico-30-05-2021) A partir de la próxima semana, la Alcaldía de Cercado en coordinación con la Policía sacará de circulación a los vehículos que no cuenten con medidas de bioseguridad, por lo cual, deben regular su situación pasando por una inspección técnica que les otorgará el permiso.

La Dirección de Regulación y Control de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de Tarija, a cargo de Ernan Velásquez, notificó esta semana a los propietarios de vehículos de transporte público que incumplieron las medidas de bioseguridad, como la portación de alcohol de desinfección, mamparas, y el uso de barbijo.

Desde uno de los puntos de control, Velásquez informó que todos los vehículos de transporte público deben contar con el certificado de acreditación, que es el único documento que confirma que cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos por decreto desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Para esto, los chóferes que no cuenten con el documento deben presentarse a la inspección técnica, portando todos los insumos de bioseguridad.

“Se bajó la guardia y verificamos a muchos vehículos que no cumplen con los protocolos de bioseguridad. Tuvimos casos de transportes sin alcohol de desinfección, sin mamparas, por lo que se les ha expedido una notificación para que se cumplan con los insumos, para que los usuarios se sientan seguros y se transporten en las condiciones adecuadas. Pedimos que haya más conciencia en los compañeros del transporte y también los usuarios, cada uno debe cuidarse, portar su alcohol, barbijo. Esta situación es responsabilidad de todos”, expresó Velásquez.

APUNTE

La Fedjuve aplaude la decisión y espera cumplimiento

Félix López, de la Secretaría de Transporte de la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE), manifestó que es evidente el incumplimiento de parte de muchos propietarios de vehículos de transporte público, por lo que esta instancia estará participando de todas las batidas junto con el Gobierno Municipal, ya que la finalidad es precautelar la vida de la población en una tercera ola del COVID que resulta más letal que las anteriores.

En caso de los transportistas que se hayan notificado, pero no hayan regularizado su situación hasta la próxima semana, la medida será sacarlos de circulación hasta que cumplan con las medidas de bioseguridad.