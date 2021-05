Presentaron el libro: “Nunca hubo fraude electoral”, según exvocal

Para el diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, hubo fraude electoral, y la prueba más fehaciente, es la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma y toda su plana mayor.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-29-05-2021) El exvocal del Tribunal Electoral de La Paz, Freddy Cayo, presentó en Tarija su libro «Nunca hubo fraude Electoral», donde señala a Luis Almagro (Secretario General de la OEA), como el autor intelectual de los hechos suscitados en las elecciones presidenciales del 20 de octubre del 2019.

“Después de haber pasado días muy dolorosos a fines del año 2019, nos hemos abocado a realizar una investigación, y a publicar esta obra, Nunca hubo fraude electoral, hubo una intervención de la democracia intercultural. Fueron unas elecciones transparentes en el marco de la Constitución Política del Estado y en el marco de la independencia institucional, políticamente imparcial”, sostuvo Cayo.

El exvocal manifestó que por el afán de llegar al gobierno, las organizaciones políticas “neoliberales” y al estar en una “crisis de pensamiento ideológico”, apelaron a dar el “golpe de Estado”, con la finalidad de vaciar las arcas del Estado y para atentar a la democracia.

“Hay algunos espacios como gobernaciones y gobiernos municipales están convirtiendo en cuevas de organizar nuevamente un golpe de Estado. Expreso a la sociedad, cuidemos a la democracia, porque las organizaciones políticas neoliberales persisten, ya que fueron autores materiales del golpe de Estado y Luis Almagro como el autor intelectual”, argumentó.

Cayo indicó que en vivió una imputación de forma “injusta”, donde la OEA, hizo con el informe preliminar, señalando que fraude electoral. “No encontraron un solo error, una sola prueba de fraude, y no lo encontraran nunca un delito electoral”, finalizó.

APUNTE

“Fue fraude, y la prueba es la renuncia de Morales”

Para el diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, hubo fraude electoral, y la prueba mas fehaciente, es la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma.

“La población sabe perfectamente que si hubo fraude, y caso contrario, si no hubiese habido fraude, ¿Por qué el expresidente se escapó? y obligo a toda su plana mayor de ministros, parlamentarios a que renuncien; esa es una muestra clara que sabían que habían cometido ese error. Lamentablemente quieren tejer esta cortina de humo, porque están haciendo las cosas muy mal desde que este nuevo gobierno esta asumiendo el mando”, declaró.