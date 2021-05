Materno Infantil: Piden su funcionamiento y llevar a los pacientes por covid

“Nosotros pedimos que se este centro se pueda habilitar, tal vez para atender a las personas con Covid-19 y así poder descongestionar el hospital”, declaró, Martín Rengifo.

(ElPeriódico-29-05-2021) Vecinos del Distrito 8 han solicitado poner en funcionamiento el Materno Infantil y llevar ahí a los pacientes por coronavirus; desde la Gobernación informaron que buscan recursos del nivel nacional e internacional para su equipamiento.

“Es lamentable que el Materno Infantil no esté funcionando, se hizo la entrega de la infraestructura en plena campaña electoral por parte de Adrián Oliva, sin embargo, no se abrió para la atención de la población. Nosotros pedimos que se este centro se pueda habilitar tal vez para atender a las personas con Covid-19 y así poder descongestionar el hospital San Juan de Dios”, declaró el presidente del Distrito 8, Martín Rengifo.

Por su parte, la secretaria de desarrollo humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca, informó que existen dos procesos instalados en la pasada gestión, donde están tratando de dar continuidad, uno con el Ministerio de Salud para gestionar los recursos para el equipamiento, y el segundo, consolidar el Consejo Técnico que permita que se traslade lo que hay en el hospital San Juan de Dios hacia el Materno Infantil.

“En eso estamos trabajando. Nosotros en su momento hemos denunciado que se ejecutó un proyecto sin que se haya gestionado equipamiento, ni recursos, y ahora estamos resolviendo este problema que nos dejaron en el pasado”, indicó.

Vaca afirmó que el Materno Infantil tiene capacidad para 230 camas, donde el avance financiero fue del 100%, y el avance físico del 95%, pero no existe ni una sola silla en ese lugar, según refirió.

Óscar Montes espera equipar con apoyo internacional

El gobernador Oscar Montes Barzón manifestó que de momento no es posible atender esta demanda, debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa la Gobernación de Tarija. Sin embargo, indicó que se reunió con importantes organizaciones de cooperación internacional, pero que están a la espera de las autorizaciones que brinde el gobierno boliviano.

“Que se nos permita tramitar en el exterior la posibilidad de apoyos, de donaciones, de ayudas, cosas que están prácticamente vedadas ante la política de que Bolivia tiene suficiencia económica, se ha cortado un montón de ayuda que venía desde el exterior”, lamentó.