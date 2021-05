FPS: “Falta contrapartes en proyectos”

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-29-05-2021) El Gerente Regional en Tarija del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Edson Plata, informó para ejecutar proyectos de agua potable y alcantarillado, los gobiernos municipales y la Gobernación, se comprometen a poner recursos económicos, pero sucede que la empresa constructora realiza el trabajo, y el FPS transfiere los recursos, pero faltan los saldos de estas instituciones subnacionales.

“Hay municipios que nos han incumplido; la Gobernación nos dice que no tienen los recursos, sin embargo, las nuevas autoridades han manifestado su predisposición de generar soluciones a estos proyectos”, indicó.

Sostuvo que en la provincia Cercado hay 7 proyectos, que involucran a 40 barrios, donde están esperando agua y alcantarillado, donde la gente esta comprando el agua, y no debería ser así, por lo que espera a la Gobernación dotar de los recursos económicos para dar inicio de estos proyectos.

Plata también mencionó que cómo la FPS, se encuentran trabajando por la reactivación económica del departamento, siendo una red descentralizada que trabaja en varias provincias a pesar que sus obras no son visibles.