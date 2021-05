UAJMS: El 17% dejaron sus estudios

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-28-05-2021) El vicerrector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Ricardo Colpari, lamentó que el 17% de estudiantes hayan abandonado sus estudios, aún cuando tenían todas las capacidades intelectuales.

“Eso es lo que nos duele, eso lo lamentamos, y por eso nosotros le estamos pidiendo a Dios que pronto pase esta pandemia para que salgamos adelante”, dijo.

Colpari sostuvo que los estudiantes continúan pasando clases virtuales, aun más en esta temporada, debido a que Tarija esta atravesando la tercera ola de coronavirus, por lo que no pueden exponer a la comunidad universitaria.

“Nosotros tenemos fe que la vacuna mitigue esta situación y volver a la presencialidad, lo cual es imprescindible para formar a la gente como corresponde. Nosotros tenemos todo listo para volver a la presencialidad, pero no podemos hacerlo hasta tener una autorización de las autoridades. Lo que esta claro, es que la UAJMS tiene que proteger al docente, a los universitarios, y la académica”, señalo.

El Vicerrector de la UAJMS, sostuvo que algún momento se tendrá que volver a la presencialidad, debido a que hay materias que debe hacerse con la presencia de los estudiantes, porque no basta con la virtualidad.