Transportistas exigen mantenimiento de Isiri – La Central o bloqueos

La Subgobernación de Villa Montes comenzará a realizar el mantenimiento de este tramo a partir del 7 de junio, y en caso de no hacerlo, los transportistas asumirán medidas de presión.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-28-05-2021) El pasado miércoles 26 de mayo, en el Gobierno Regional de Villa Montes, se reunieron autoridades de esta institución, con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el autotransporte 15 de abril, la Federación del Transporte libre, el transporte pesado “4 de agosto”, el transporte pesado de Tarija, para dar solución a la problemática del mantenimiento del tramo Isiri – La Central, debido al deplorable estado del mismo, que ha provocado deterioro en las movilidades del transporte público y privado, poniendo en riesgo la integridad física de toda la ciudadanía.

En este marco, el dirigente del autotransporte 15 de abril, Gabriel Pérez, informó que se determinó que, por ahora, la Subgobernación de Villa Montes se realizará el mantenimiento de este tramo a partir del 7 de junio, y en caso de no hacerlo, los transportistas asumirán medidas de presión.

“Hay un acta firmada, donde en caso de incumplimiento, se realizarán bloqueos el siguiente día, en toda la carretera hacia el Chaco”, aseveró; y mientras tanto, continuarán las negociaciones para que este tramo pase a responsabilidad de la ABC.

Pérez aseguró que son 30 km, donde en la parte del “Angosto”, lo hará la ABC. “Lo mas complicado es la Isiri – La Central, donde nuestros compañeros nos presionan, porque ya no se puede transitar por ahí”, dijo.

Sostuvo que este es un acuerdo entre los transportistas y autoridades, donde todos se comprometieron a respetar, por lo cual, señalan que estarán atentos, para que no suceda ningún imponderable y se ejecuten las obras.

APUNTE

El 2 de comienza la verificación al tramo

El senador del MAS, Luis Casso, quien participó en la reunión, indicó que a partir del 2 de junio, la Subgobernación de Villa Montes juntamente los transportistas recorrerán el tramo, verificarán los sectores más críticos para la intervención de la maquinaria, si se necesita ripiado o un raspado.

“Cabe mencionar que existe un contrato ente la Subgobernación de Villa Montes y las empresas que estaban encargadas de la construcción de este tramo, mientras no se solucione el tema legal, la ABC no puede intervenir. Esto es parte para dar la solución al transporte, y de ahí en adelante, veremos si conviene la recesión de contrato o mantenerlo”, dijo.