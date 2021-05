Roger Almazán le responde a Óscar Montes: “Emtagas no es deficitaria”

Indicó que recibieron una empresa que tenía 44 mil usuarios, y actualmente hay 62 mil usuarios; y genera anualmente 64 millones 200 mil bolivianos.

(ElPeriódico-28-05-2021) El gerente de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), Roger Almazán, salió a responderle al gobernador Óscar Montes, y afirmó que dicha institución no es deficitaria, y por el contrario, es estratégica para el departamento de Tarija.

El pasado martes en Yacuiba, Montes manifestó que las empresas de Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) y Emtagas están en déficit financiero porque trabajan a pérdida, por lo que deben ser reestructuradas para generar utilidades y llegar a un superávit. Montes resaltó que Emtagas tendría una deuda de 240 millones de bolivianos.

Ante esto, Almazán respondió. “Hemos escuchado que la empresa esta trabajando a perdida, yo quiero informar a la población que eso es totalmente falso. Emtagas no es una empresa deficitaria, mas, al contrario, es una empresa publica estratégica, que no solamente debe ser cuidada en esta gestión, sino en todas las gestiones, porque ha llegado a todo el departamento de Tarija”, dijo.

El Gerente de Emtagas preparó un informe sobre la empresa, y en la cual dio a conocer algunos datos. Indicó que recibieron una empresa que tenía 44 mil usuarios, y actualmente hay 62 mil usuarios.

Y de estos, están distribuidos de la siguiente manera: recibieron 13 estaciones de GNV; ahora hay 23; en la categoría domestica recibieron 43 mil usuarios, actualmente cuenta con 62.414 usuarios; en la categoría comercial recibieron 358 usuarios, y actualmente hay 4.453 usuarios; en la categoría industrial recibieron 116 usuarios, y actualmente cuenta con 118 usuarios.

