Por el Día de la Madre los familiares de las víctimas de feminicidio piden justicia

Las instituciones encargadas de velar por la integridad de las mujeres, conformaron una comisión de protección

RUBÉN MONTAÑO V

ElPeriódico-28-05-2021)

El pasado jueves, en el Día de la Madre los familiares de las víctimas de feminicidio en Tarija, pidieron a las autoridades que se castigue con la máxima condena a los responsables de las muertes de sus seres queridos, pues los crimenes causaron un enorme daño a sus hijos.

La prima de Balvina Flores, la mujer víctima del primer feminicidio registrado en este 2021, manifestó que ella al igual que sus familiares se encuentran preocupados por la falta de celeridad que se le está dando al proceso de la víctima.

“Existen suficientes pruebas que demuestran que su ex pareja fue el responsable, no entendemos porque las autoridades, no realizan las actuaciones jurídicas, para que sea sancionado con los 30 años de cárcel”, mencionó.

Asimismo, la mujer manifestó que el supuesto feminicida nunca aceptará que él mató a Balvina, por lo que espera que el Ministerio Público, presente la acusación para dar inicio al juicio oral.

“En este Día de la Madre, es cuando más nos acordamos de mi prima, pues no podemos evitar ver a sus hijas, tristes y llorando porque su madre no está con ellas “, refirió.

Finalmente, la representante de la víctima dijo que la tutela de las hijas de Balvina quedó a cargo de la familia materna, debido a que esto era la voluntad de las menores.

El apunte

Feminicidios a nivel nacional

De acuerdo al informe del Ministerio Público, a nivel nacional se registraron 41 feminicidios y estos se registraron en los departamentos del eje: La Paz con 11, Santa Cruz con 8 y Cochabamba con 7. En Oruro hubo 5, en Potosí 3, en Beni 2, en Chuquisaca 2, en Pando 1y en Tarija 1.

Ante estas cifras, la Comisión determinó realizar reuniones entre el Ministerio Público, Órgano Judicial y Policía Boliviana, en los nueve departamentos, para identificar las dificultades procesales en la resolución de los casos de feminicidio, según indica un comunicado de la Fiscalía General del Estado.