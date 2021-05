Evalúan a consultores de la exgestión de Rodrigo Paz

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-28-05-2021) El ejecutivo los trabajadores administrativos del municipio de Tarija, Iván Mogro, dio a conocer que las autoridades del Gobierno Municipal de Tarija continúan realizando la evaluación de los consultores en línea que ingresaron en la gestión del ex alcalde Rodrigo Paz Pereira.

Según Mogro, el 18 de mayo fenecieron la mayoría de los contratos y otros los primeros fenecerán los primeros días de junio, y hasta la fecha no hay recontratación, sin embargo, los consultores en línea continúan efectuando sus labores hasta que haya una determinación.

“Se tuvo reuniones con la parte ejecutiva y se está evaluando el trabajo de los consultores en línea. Se tiene 1.400 personas en consultorías y contratos administrativos, donde la exgestión de Alfonso Lema se hizo la recontratación y ahora está en manos de la nueva administración”, manifestó.

Mogro, señaló que en la época de exalcalde Rodrigo Paz entró mucha a gente a trabajar, poniendo como ejemplo, que si había 180 trabajadores, ahora hay 600 consultores.

“Entonces, la parte ejecutiva esta evaluando y viendo la funcionalidad, donde esta llamando a los consultores, los cuales son necesarios para la institución. Aclaro que los consultores que están muchos años, no están sujetos a evaluación”, refirió.