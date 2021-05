Comerciantes manifiestan que por el Covid-19 sus ventas bajaron al 90 por ciento

Piden a las nuevas autoridades que les ayuden a reactivar su economía a través de ferias u otras actividades

RUBÉN MONTAÑO V

ElPeriódico-27-05-2021)

Uno de los sectores, más afectados por la pandemia del coronavirus fue el gremial, pues debido a las restricciones municipales para evitar la proliferación, sus ventas bajaron al 90 por ciento, por lo que se declararon en emergencia.

El secretario de los comerciantes del Mercado Central, Adán Peralta, informó que durante la pandemia fueron afectados sus comercios y pese a haber sido habilitados nuevamente para reactivar su economía con la venta de productos, no pudieron recuperarse económicamente.

“La situación está complicada a algunos comerciantes no les alcanza ni para pagar el alquiler de sus casetas, debido al poco flujo comercial “, mencionó.

Asimismo, Peralta manifestó que las más afectadas son las personas que tienen sus puestos de venta en el primer piso, pues la población no sube con frecuencia, ya que todo lo compraría en la planta baja.

“Al no haber ventas, no nos queda de otra que hacernos prestar para poder cubrir el alquiler y también para saldar las deudas a nuestros proveedores”, refirió.

El apunte

Hoy se realiza la feria por el Día de la Madre

Finalmente, el representante dijo que para ayudar a reactivar la economía, este 27 de mayo se llevará a cabo la feria por el Día de la Madre en el patio del Mercado Central.

“Invitamos a toda la población, para que asista a nuestro centro de abastecimiento, ya que muchos comerciantes ofrecerán sus productos a módicos precios”, declaró.