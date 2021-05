Tarija se encapsula nuevamente, pero trabajadores del día rechazan

“Lo que no es esencial para las autoridades, puede ser esencial para sobrevivir para nosotros. Necesitamos trabajar para el mantenimiento de las familias”, manifestaron los independientes.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-26-05-2021) Por segunda vez, el municipio de Tarija se encapsulará este domingo 30 de mayo, pero los trabajadores del día están desacuerdo, y piden trabajar.

El informe de Servicio Departamental de Salud (SEDES), ha sido vital para que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), a la cabeza del gobernador Oscar Montes Barzón, decida mantener las medidas de restricción en el departamento, por lo tanto, la movilidad peatonal y vehicular solo está permitido de 4 a 22 horas, mientras que el día domingo 30 de mayo se cumplirá el encapsulamiento total de 24 horas.

“Solo está permitido el transporte de alimentos, de todas las actividades de emergencia hospitalarias y de todas aquellas empresas que trabajan en horario nocturno (en actividades esenciales), pero no se va a permitir la circulación de la gente que vende alcohol o que realiza servicios que no son esenciales”, informó el gobernador.

La curva de contagios sigue subiendo y la ocupación de las camas en las unidades de terapia intensiva en todos los centros de salud está al límite.

“Hemos pasado en quince días, de tener de cinco contagios por hora, a tener once contagios por hora, eso significa que se han incrementado en más de 120% los contagios en nuestro departamento”, dijo Montes.

Por su parte, Link Gutiérrez, vocero de la asociación de DJ´S y propietarios de amplificación, lamentó este nuevo encapsulamiento y la continuación de las restricciones, ya que necesitan trabajar. “Lo que no es esencial para las autoridades, puede ser esencial para sobrevivir para nosotros. Necesitamos trabajar para el mantenimiento de las familias”, dijo.

APUNTE

Piden que los demás municipios se encapsulen

El gobernador ha pedido que los demás municipios del departamento se encapsulen, a fin de que todos de forma conjunta frenen los contagios por coronavirus. En este sentido, San Lorenzo, Yacuiba, Villa Montes y Caraparí acatarán esta medida, pero no así Bermejo, así lo dio a conocer su alcalde Irineo Flores.

“No hemos determinado eso, ya que estamos concientizando a la gente, de que debe estar en su casa a partir de las 10 de la noche, que no salgan. Cuando escuchan la sirena, automáticamente se entran en su casa. Esto es responsabilidad de todos”, dijo Flores.