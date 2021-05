Hay problemas de límites entre las comunidades y genera perjuicios

Hay recursos naturales en las comunidades, como el agua, el pastoreo, y para hacer un proyecto de agua potable, se debe definir en qué territorio está la fuente de agua.

(ElPeriódico-26-05-2021) Concejales de Cercado manifestaron que hay una problemática en las comunidades, donde varias no están claramente definida los límites de territorio con otros municipios, lo que esta generando, la no implementación de proyectos.

Según el concejal del MAS, Daniel Flores, manifestó que esto se da principalmente, en comunidades que están apegadas a otros municipios del departamento de Tarija.

“Esto hace que las comunidades no puedan viabilizar proyectos porque no se han puesto de acuerdo entre municipios para definir el límite provincial. Por lo tanto, mediante una minuta, estamos solicitando al alcalde, que en toda la provincia Cercado se trabaje en la delimitación y conciliación con otros municipios del departamento”, dijo.

Flores sostuvo que debe priorizarse este tema, ya que hay recursos naturales en las comunidades, como el agua, el pastoreo, que benefician a dichos lugares, y para hacer un proyecto de agua potable, se debe definir en qué territorio está la fuente de agua, a fin de que no haya conflictos sociales.

Por su parte, la concejal de Unidos, Marcela Guerrero, aseveró que la competencia la tiene la Gobernación, y los municipios tienen que hacer la actuación debida y la representación para poder delimitar las comunidades campesinas.

“Al existir un conflicto de Cercado con Uriondo, como también con O´Connor, donde se ha perdido territorio, se ha visto esta necesidad de que pueda quedar claro los límites. Es importante que alcalde conozca sobre este tema, luego se solucione e ingresar con inversión pública”, refirió.

APUNTE

Los proyectos se truncan por falta de delimitación

La concejal Marcela Guerrero, afirmó que en la subcentral de San Agustín, muchos de los proyectos han sido truncados, llegando al extremo, que los gobiernos autónomos municipales han querido condicionar los proyectos, “te damos esto, pero danos esto”.

“El otro tema, es regularizar el derecho propietario en el INRA, ya que al no definirse a donde corresponde el territorio, pues los tramites se han paralizado. Es necesario definir, delimitar, para que no perjudiquemos a todos los habitantes quienes viven en estas comunidades”, refirió.