Trabajadores de Setar anuncian que no permitirán reducción del personal

El gobernador Óscar Montes ratificó que hay “exceso de personal” en esta institución, donde mas de 600 personas trabajan, señalando que con la mitad podría funcionar eficientemente.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-25-05-2021) Los trabajadores de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), anunciaron que no permitirán la reducción de personal, tanto operativo como administrativo; esto también es respaldado por la Central Obrera Departamental (COD), pero desde Yacuiba, el gobernador Óscar Montes ha ratificado que hay “exceso” de personal y debe haber una restructuración.

Carlos León, ejecutivo de la Federación de luz y fuerza de Setar, manifestó que harán respetar la estabilidad laboral de todos los trabajadores sindicalizados, sosteniendo que tanto en Setar como en Emtagas, la Gobernación esta buscando despedir para poner a otra gente a trabajar.

“Nosotros tenemos sindicato único y vamos a hacer respetar la estabilidad laboral de todos aquellos sindicalizados”, aseveró.

Según León, a nivel departamental habría 600 trabajadores, donde cada provincia tiene su propio sindicato, y por lo cual no esta de acuerdo con la reducción de personal, argumentado que la empresa ha crecido, y hay demanda de atención de la población.

“Tenemos que tener en cuenta que no es una empresa de hace 20 años atrás, y al crecer la población, la empresa necesita mas personal para la atención. Entonces, tienen que tomar este y otros puntos”, refirió.

En la misma línea, Eduardo Moreno, dirigente de la COD, señaló que siempre suele suceder este tipo de situaciones cuando ingresan nuevas autoridades, pero harán prevalecer los derechos de los trabajadores.

“Estaremos en lucha para defender los derechos laborales, enmarcados según las normas legales”, dijo.

APUNTE

Óscar Montes ratifica exceso de personal en Setar

El Gobernador de Tarija afirmó en varias oportunidades que debe reducirse el personal, ya que tanto Setar como Emtagas, son empresas deficitarias, y en Setar mas de 600 personas trabajan y debe reducirse el personal.

Dio a conocer que en Setar el año 2020, ha perdido 30 millones de bolivianos, y en Yacuiba, tiene mas de 230 millones de bolivianos de deuda. “Vamos a restructura Setar, que, en vez de darle perdida, tiene que darle superávit, ganancia. Lo mismo pasara con otras empresas dentro de la Gobernación”, dijo.