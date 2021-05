Por día creman entre 2 a 3 personas por covid

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-25-05-2021) El directorio del cementerio general, Ariel Zamora, dio a conocer, que tras el aumento de casos positivos de coronavirus, los decesos también van aumentando, señalando que por día están cremando entre 2 y 3 personas a causa de esta enfermedad.

“En la anterior gestión, en los meses de junio y julio, eran mas de 70 casos por mes, y no estamos lejos de esa situación por mismo contagio que esta habiendo. Entre dos y cuerpos se están cremando. Se ha incrementado el trabajo en esta tercera ola”, dijo.

Añadió, que el crematorio esta funcionado al límite, ya que solamente pueden cremar a cuatro cuerpos por día, y no hay feriados, ni encapsulamientos, todos los días se trabaja.

Al funcionar todo el día el crematorio, según Zamora, se están haciendo los mantenimientos respectivos a fin de que no sufra desperfectos. Aclaro que todos los fallecidos por covid no son enterrados en el cementerio general, sino, cremados. Y los que quieran enterrar por esta causa, lo deben hacer en el nuevo cementerio privado, denominado “Los Ángeles”, que queda en la carretera a Sella.

Afirmó que personas que han sido vacunadas, también han fallecido, y por ello, exhorta a la población a vacunarse y seguir tomar las medidas de bioseguridad, y tener fe en Dios, para salir delante de esta pandemia.