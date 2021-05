No reducirán salarios en la UAJMS

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-25-05-2021) En la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) no reducirán salarios de los docentes, ni de administrativos, y por el contrario, están buscando captar recursos económicos para mantener los montos

Son aproximadamente 980 docentes y 800 administrativos, donde mensualmente se gasta en salarios 16 millones de bolivianos.

“Un docente, de tiempo completo, que esta iniciando sus labores y tiene la carga horaria dentro de la institución, gana alrededor de 10 mil bolivianos; y ya con el incremento de categoría puede llegar a ganar los 17.000 mil bolivianos. Lo que se tiene que hacer en algún momento, es hacer un análisis de sostenibilidad. Esto lo estamos encarando con la Federación de docentes con el afán de poder generar mayores ingresos en la institución para no tocar los salarios de los docentes”, dijo.

Según Gandarillas, la reducción de un salario significa “un despido indirecto”, lo cual significa una indemnización, por lo cual no hay dinero para ese tema. “Se esta haciendo un proyecto de análisis para ver como se incrementan los ingresos propios”, refirió.

En la UAJMS inicio el año con un déficit de 70 millones de bolivianos, y han ido reduciendo cada mes, y por ahora, todo esta cancelado, sin mayores problemas.