Covid: Por día una persona gasta Bs. 8 mil en terapia intensiva

En el Hospital San Juan de Dios, los familiares peregrinan en busca de recursos económicos a fin de salvar a sus seres queridos que contrajeron esta enfermedad.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-25-05-2021) Varias familias están haciendo todos los esfuerzos económicos para ayudar a salvar la vida de sus queridos que padecen el covid, recurriendo a prestamos y a realizar kermeses, a fin de comprar medicamentos, insumos y materiales para la recuperación, donde en promedio se gasta 8 mil bolivianos por día, según fuentes de la misma Gobernación y de los familiares.

Ante esta situación, el ciudadano Ángel Aparicio, propone que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) elabore una ley que libere de todo gasto de las personas que entran en terapia intensiva a causa del covid.

“Es el momento que reaccionen los asambleístas departamentales, ya que el costo para una persona en terapia intensiva es de ocho mil bolivianos por día. Es el momento que se priorice la salud y se genere la ley. Vemos todos los días, rifas, aportes solidarios, kermeses, y no hay medicamentos, y por lo tanto, la ALDT generar certidumbre sobre este tema. Por el momento, basta de cemento y prioricemos las vidas”, dijo.

Ante esta situación, la jefa de bancada del MAS, Juanita Miranda, informó que analizarán como asambleístas esta situación, ya que están observando que varias familias están sufriendo por esta situación.

“Los enfermos de covid están en una sola sala, y entra un nuevo enfermo, con carga viral alta, y contagia nuevamente a los demás. Tienen que haber separadores para evitar contagios y otras bacterias. También que haya desinfección. Además, hay especulación de precios en los medicamos, así que tenemos que ver todo este tema integralmente y trabajar en una normativa”, dijo.

APUNTE

Asambleísta sufre por su esposo que tiene covid

La jefa de bancada del MAS, Juanita Miranda relato como tuvo que peregrinar en el hospital San Juan de Dios, ya que su esposo esta internado en terapia intermedia por covid. “A él le dieron el alta, pero a los cuatro días a comenzado a tener fiebre, le hice atender con un medico particular, y le detectan que tienen infección aun, y liquido en el pulmón, y para hacer el drenaje tuvo que esperar cuatro días en el hospital. Hay negligencia médica. Nos dicen que no va a resistir. En abril estuvo, pero en estos días volvió, también por covid y también por otra bacteria que le está afectando”, dijo.