COED advierte con cortar luz y gas a locales que infrinjan la restricción

Rosaleny Bustos

ElPeriódico-24-05-2021) Entre las medidas anunciadas por las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Tarija, de encapsular nuevamente la región, se ha advertido a todos los dueños de locales nocturnos con cortar la energía eléctrica y gas domiciliario si estos infringen las normativas impuestas.

«Hay algunos locales que están funcionando sin tener el permiso, sin respetar a la autoridad, nosotros estamos sacando una resolucion de parte de Setar para que a los locales que estén funcionando sin autorizacion de los gobiernos municipales y fuera del horario, se les va a cortar el servicio de energia eléctrica, se les va a cortar el gas, porque pareciera que hay gente que no entiende de razones y hay que aplicar algunas medidas restrictivas», advirtió Montes.

Las determinaciones que se han anunciado hoy en el Salón Rojo de la Gobernación, se debe al incremento de casos de Covid-19. Es las últimas horas se registra 11 contagios por día, indicó el gobernador, Oscar Montes.

«Poner más camas no es la solución, poner más médicos no es la solución, la solución es no contagiarnos, respetando el distanciamiento físico, el uso del barbijo», acotó la máxima autoridad ejecutiva del departamento.