Sindicato de Trabajadores de Salud del SEDES continúan pidiendo el cambio de los responsables del PAI

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-21-05-2021)

El pasado jueves, los trabajadores del Sindicato del Servicio Departamental de Salud (SEDES), informaron que continuarán con el pedido del cambio de los responsables del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

El ejecutivo del Sindicato, Israel Leyton, manifestó que pese al cambio de autoridades, mantendrán firme la decisión, pues no permitirán que continúen los abusos de poder y los malos tratos.

“Hemos puesto a conocimiento del Ministerio de Trabajo y esperamos que la institución nos dé pronta solución al pedido de los miembros. Porque en caso de no tener respuesta, tomaremos medidas más drásticas”, mencionó.

Asimismo, Leytón manifestó que la solución sería el cambio de Virginia Pérez y Virginia Cazón, la primera responsable del PAI y la segunda técnico de la institución.

“Vamos a tratar de reunirnos con el director del SEDES, Álvaro Justiniano, ya que anteriormente nos reunimos con el ex director Paúl Castellanos, pero no hubo solución a nuestro pedido”, refirió. (eP)