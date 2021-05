SEGURO PANDÉMICO PARA PERIODISTAS DESDE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL

La preocupación por la temida “tercera ola” nuevamente se expande no sólo a la población, sino a sectores de mayor vulnerabilidad por el contagio, uno de ellos y el único que en ningún momento dejó de trabajar desde la arremetida pandémica: la prensa. La llamada de atención a nuestras autoridades por hacer poco o casi nada por este grupo de trabajadores; cuando, sin impedimentos, nuestro ordenamiento jurídico: constitucional, autonómico y municipal así lo permite.

En términos constitucionales; un fin y a la vez función esencial del Estado (Art.9.5) es garantizar el acceso a la salud, su resguardo como derecho fundamental (Art.18.1), su protección en todos los niveles de gobierno incluido el acceso gratuito a los servicios de salud (Art.35.I) transciende además como una función suprema y primera responsabilidad financiera estatal (Art.37). Al disponerse la facultad legislativa municipal (Art.283) por concejalas y concejales (Art.284) rigen normativamente, al respecto, las competencias exclusivas y concurrentes en materia de salud, cuyo catálogo competencial puede ser ejercido sólo en virtud a la gestión del sistema de salud, mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales y redistribuyendo equitativamente los excedentes en políticas de salud (Art.306.V) y las asignaciones de gasto e inversiones públicas según nuestras políticas económicas (Art.321.II).

Las leyes N° 1152 sobre la ampliación a la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la seguridad social de corto plazo de manera gratuita y la ley de emergencia sanitaria Nº 1359 son precedentes legales importantes que requieren ser complementadas por legislación municipal. En la intención (si así la tienen) de las autoridades ediles; es posible proteger y prevenir la pérdida o deterioro en la salud de trabajadores de la prensa que ejerzan cobertura en las diferentes jurisdicciones municipales, mediante la cobertura de emergencias y/o servicios médicos especializados gratuitos que así requieran en hospitales de primer y segundo nivel municipal producto de enfermedades consecuentes de la pandemia COVID19. Este objeto normativo de una ley en municipios no requiere de ninguna modificación presupuestaria o disposición de recursos adicionales, otra interpretación al respecto sería producto de un desconocimiento o impericia jurídica legislativa municipal.

Existe un respaldo jurídico autonómico-municipal vigente para normar aquello; la ley Nº031 Ley Marco de Autonomías entre sus disposiciones de los artículos: 4, 5.3, 5.5, 5.9, 5.12, 8, 9, 10, 11.I y II, 34.I, 66.I y II y el Art. 81.III.2 incisos e) y g) entre otros; además de la Ley Nº482 de Gobiernos Municipales en sus disposiciones de los artículos: 4.a), 13.a), 15, 16.4, 18, 19, 22.I.c), 23, 84.g) entre otras, y las Cartas Orgánicas o Reglamentos de Concejos Municipales que así regulen los procedimientos de iniciativas legislativas.

Si al proyecto de ley municipal se le adhiere una disposición adicional sobre la reglamentación en un periodo no mayor a los 10 días donde se elabore una lista de medicamentos esenciales, insumos médicos y servicios de especialidad médica, que serán parte de la provisión y atención de los servicios de salud y atenciones de emergencias médicas gratuitas a consecuencia de la pandemia; se tiene por factible este beneficio para los trabajadores de la prensa resguardando así sus derechos humanos.

Israel Adrián Quino Romero

Abogado y Periodista

Ex Delegado Adjunto para la Promoción y Difusión

de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Bolivia