Municipio descarta volver a clases y esperará el informe del SEDES en el mes de agosto

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-21-05-2021)

El secretario de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Cercado, Waldo Flores, informó que se tenía previsto retornar a clases presenciales en el mes de agosto, pero debido a la tercera ola de casos de Covid-19, esto no será concretado.

“Hemos tenido reuniones con el alcalde Johnny Torres, la Junta Escolar de Padres de Familia y los representantes de la Dirección de Educación, para realizar un análisis a la situación sanitaria del municipio, para no poner en riesgo a los estudiantes, pero debido al incremento de casos, la idea de volver por ahora quedará descartada, hasta que el Servicio Departamental de Salud (SEDES), emita un nuevo informe, mencionó.

Asimismo, Flores manifestó que su institución empezó a realizar los trabajos de refacción en distintas unidades educativas de la ciudad y el área dispersa, indicando que tras una inspección encontraron a los establecimientos con descuido total en cuanto a infraestructura.

“Estamos trabajando en todo lo relacionado a la pintura, refacción de fachada, colocando nuevos pisos porque los que se tenía se levantaron, los techos de los colegios se cayeron, pues prácticamente las unidades educativas de Cercado fueron abandonadas”, refirió.

Finalmente, la autoridad dijo que la Dirección Departamental de Educación no tiene la facultad de decidir sí se vuelve a clases o no, pues esto se tiene que dialogar entre todas las instituciones, para no poner en riesgo la salud de los estudiantes.