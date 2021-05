El Concejo Municipal cede terrenos para la casa judicial en Aranjuez

“Se da plazo de tres años para la construcción de este edificio. En caso de incumplimiento, se revierten los terrenos al municipio de Cercado”, dijo la concejal Marcela Guerrero.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-21-05-2021) El Concejo Municipal de Tarija aprobó la Resolución Municipal que autoriza, la enajenación a título gratuito de un área de equipamiento para servicio judicial, ubicada en la zona de Aranjuez del Distrito 6, con destino exclusivo a la construcción del nuevo edificio del Tribunal Departamental de Justicia.

Ahora solo falta remitir la Resolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación a nivel nacional.

La concejal Marcela Guerrero, presidente de la Comisión Jurídica explico que este predio tiene 10 mil metros de superficie. Indicó que esta Resolución fue aprobada por dos tercios.

“En esta Resolución, hemos puestos una cláusula, donde se da plazo de tres años para la construcción de este edificio en la zona de Aranjuez. En caso de incumplimiento, se revierten los terrenos al municipio de Cercado”, dijo.

Guerrero sostuvo que fue una tarea muy ardua, donde hubo conflictos con algunos vecinos por la no socialización de este proyecto, que inicialmente era en barrio Lourdes, pero tras reuniones con los ciudadanos y con la presidente del Órgano Judicial, Jenny Cortez, se ha determinado que se realice en Aranjuez.

Pero, la concejal indicó que para el barrio Lourdes, se cuenta también con una Resolución, que esta con proyecto a nivel nacional para la construcción de Derechos Reales y otras dependencias del Órgano Judicial.

“Esto va a generar reactivación económica y ahorro, y sobre todo, un buen servicio a la colectividad de la ciudadanía, para que tengamos la atención pronta y oportuna”, refirió.

APUNTE

El barrio Lourdes se construirá Derechos Reales

Martin Rengifo, presidente del distrito 8, ratificó lo dicho por la concejal Marcela Guerrero, y manifestó que existe una Resolución, una adenda donde firmó el exalcalde Alfonso Lema, en la cual, en el barrio Lourdes, ya no será el Tribunal Departamental de Justicia, sino, la oficina de Derechos Reales, y ahí funcionará el Consejo de la Magistratura y otras oficinas.

Indicó que el predio tiene mas de 8 mil metros cuadrados. “Hemos perdido la Casa Judicial, pero, peor no es nada. Ahora este proyecto tiene un costo aproximado de 20 millones de bolivianos. Esperamos que se haga lo más pronto posible”, dijo.