Alcalde Torres atiende a protestantes y acepta reunirse este lunes

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, atendió a los sectores movilizados en la plaza Luis de Fuentes, quienes rechazan las restricciones establecidas en cuanto a horarios y el cierre obligatorio de toda actividad comerciales desde las 22:00 hasta las 04:00 horas.

«Todas las medidas asumidas por el COED se cumplen, no se discuten, lo que hemos quedado es que vamos a recibirlos y escucharlos, yo soy una autoridad sumamente asequible, les he pedido que no perjudiquen a la ciudad ni ellos mismos», afirmó.

Torres programó una reunión para este lunes, con el objetivo de analizar alternativas para contentar a todos los movilizados.