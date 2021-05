Yucra: “Ya no queremos a más traidores”

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-20-05-2021) Continua el conflicto interno dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el asambleísta departamental José Yucra esta proponiendo cambiar el estatuto de su partido a fin de evitar “mas traidores”, como lo sucedido dentro del Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, y así lo sostiene.

“Una vez corroborado con la documentación y las acciones negativas que ha tenido con la traición al instrumento político del MAS por parte de la asambleísta Karina Barrios, el MAS va a tomar las acciones correspondientes. Estamos iniciando a través de la comisión de ética, el alejamiento del instrumento político del MAS y posteriormente vamos a solicitar que entregue ese curul porque es del MAS no es de la oposición de Unidos”, manifestó.

El asambleísta sostuvo que a nivel nacional se modificarán los estatutos de MAS para que ninguna autoridad electa elegido por el MAS, respete los lineamientos y determinaciones que se dispongan dentro del instrumento político.

“El 3 de junio estamos modificando nuestros estatutos a nivel nacional y esto nos garantizará que ninguna otra autoridad electa por el MAS se haga la burla, y no vuelvan a pasar este tipo de situaciones”, refirió Yucra.