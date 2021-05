Bermejo pide agua por aducción urgente

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-20-05-2021) Tras que las pasadas autoridades no dieron solución al problema del agua, la cual es una constante en el municipio de Bermejo, el subgobernador, Franz Gutiérrez informó que en próximas horas se reunirá con el gobernador del departamento de Tarija para tratar los proyectos prioritarios como “agua por aducción”, el cual con financiamiento se podría entregar en esta gestión.

El sistema de aducción se caracteriza por contener un conjunto de elementos que pueden ser tuberías, canales, túneles y otros dispositivos que permitan el transporte de agua desde el punto de captación hasta un tanque de almacenamiento o planta de tratamiento.

“El proyecto de agua por abducción fue modificado, donde se necesita una inversión de 4 millones para concluir”, afirmó, por lo que se encuentran revisando las planillas para la conclusión del mismo, ya que estaría en un avance financiero aproximado del 96%.

“Esto podría estar concluido en diciembre. También para la empresa es importante entregar lo más rápido posible, porque a medida que pasa el tiempo, cuando las obras están paralizadas tienen problemas”, refirió.

Gutiérrez sostuvo que actualmente el servicio de agua potable en Bermejo es mediante bombas, y eso no puede seguir así, por lo que anuncia cambios radicales.