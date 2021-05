Piden tratar Carta Orgánica de Cercado

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-19-05-2021) El concejal Ervin Mancilla Olarte, informó que este pasado martes, en pleno del Concejo Municipal, ha solicitado el tratamiento de la Carta Orgánica Municipal de Cercado, donde se conforme una comisión especial a base de la directiva para llegar a los diferentes sectores de la sociedad, como los campesinos, gremiales, transportistas, las juntas vecinales, abarcando al máximo de la población.

“La Carta Orgánica es el alma del Gobierno Municipal, y hoy no existe. Este instrumento legal, es una pequeña constitución dentro del municipio. Esto no puede seguir postergada, es una deuda que tenemos con la población tarijeña y hay que concluirla, esperando su pronto tratamiento”, manifestó Mancilla.

Algunos sectores ya se han pronunciado sobre este tema, como el sector campesino, que ha vuelto a reiterar su petición de tener una representación directa dentro del Concejo Municipal, mediante usos y costumbres. Ante ello, Mancilla respondió que debe debatirse.

“Se tiene que debatir, deliberar, se debe solucionar esa petición, ya que todos los sectores tienen solicitudes, que tienen su derecho, pero tiene que haber la voluntad política de todos los concejales de solucionar estos problemas”, dijo.