Montes analiza la continuidad del Sedeca

Rosaleny Bustos Davila

(ElPeriódico-19-05-2021) El gobernador del departamento de Tarija, Óscar Montes Barzon, anunció la «posible» desaparición del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), debido a que mantener esta institución económica es por el momento » imposible».

«Esta institución nos está significando una erogacion económica demasiada alta que no la podemos sostener, los trabajadores de Sedeca deben entender que bajo esas condiciones de trabajo no podemos soportar más. Vamos a mantener una institución que se dedique a hacer los caminos del departamento, eso se va a mantener, pero institución como Sedeca en las actuales condiciones no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir», declaró Montes.