Máquina de Aféresis se queda sin insumos y se paraliza la extracción de plasma

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-19-05-2021)

El pasado martes, el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Álvaro Justiniano, informó que la máquina de Aféresis no está funcionando debido a que no cuenta con los insumos correspondientes.

“He recibido la visita de una comisión del Banco de Sangre y el personal me informó que se quedaron sin insumos, para realizar la extracción de plasma”, mencionó.

Asimismo, Justiniano manifestó que las unidades a cargo de su institución, debieron haber realizado la solicitud con anticipación y no esperar a quedarse sin nada.

“Estamos trabajando desde que asumimos el cargo y como funcionarios de la salud, no podemos esperar a que se nos acabe los insumos, pues esto se debio tomar en cuenta con anticipación”, refirió.

Finalmente, el director dijo que solucionará cuánto antes los problemas que existen en el Banco de Sangre, porque la máquina no puede dejar de funcionar, pues a diario se registran entre 4 y 8 solicitudes de plasma.