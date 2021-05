López Obrador revela que Bolivia ayuda a su país con miras a la explotación de litio en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su país recurrió a Bolivia, por su experiencia en el campo del litio, para que le proporcione ayuda con miras a delinear una política de explotación de ese recurso natural.

El mandatario mexicano indicó que en la visita de Luis Arce a su país, en marzo pasado, se acordó la ayuda que presta Bolivia.

“Con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que, por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación, qué es lo que más conviene; ellos tienen ya experiencia en la explotación del litio”, indicó en conferencia de prensa.

López Obrador informó que ha encargado la secretaria de Economía Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, establecer comunicación con el gobierno de Bolivia para este tema.

Reveló que se tuvo una reunión con Clouthier y Arce, además de otros funcionarios de ambos países.

“Ya se avanzó en un primer estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el Gobierno de México a partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene, porque se trata de una explotación nueva, no es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no, es algo nuevo de mucho valor, de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo”, acotó el presidente de México.