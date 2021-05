Padres de familia anuncian bloqueos para obtener mejores condiciones de educación para sus hijos

RUBÉN MONTAÑO V

(ElPeriódico-18-05-2021)

El pasado lunes, más de 100 padres de familia nuevamente realizaron una marcha de protesta en la capital de Tarija, para exigir a la Alcaldía de Cercado el pago del Bono Escolar para los inhabilitados, mientras que al Gobierno Nacional, les piden más ítems de educación para mejorar la enseñanza escolar de sus hijos. En caso de no obtener soluciones, anunciaron que bloquearán las carreteras desde la próxima semana.

Mario Arancibia, uno de los protestantes, informó que hasta la fecha la Alcaldía no solucionó el problema en el sistema que almacena la base de datos en el Banco Unión, para realizar el pago, pues serían más de 30 padres que no están habilitados.

“Estamos cansados de ir a dejar los papeles y lo peor que cuando dejamos todo, cambian al personal a cargo debido al proceso de transición”, refirió.

Asimismo, Arancibia manifestó que otro problema que preocupa a la Junta de Padres de Familia de Tarija, es que hasta la fecha, el Gobierno Nacional, no destinó suficientes ítems para mejorar la calidad de educación de los estudiantes.

“Son 180 cupos para reforzar la enseñanza que le tocó a nuestro municipio en este período y creemos que no son suficientes, por eso exigimos mejores condiciones para garantizar una educación efectiva”, refirió.