La Gobernación inicio masiva vacunación contra el coronavirus

La cuarentena los domingos es una opción no descartada, ya que lo aplicaron en Cochabamba y ahora lo aplicaran en Yacuiba los dos domingos siguientes.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-18-05-2021) Este pasado lunes, el gobernador de Tarija, Óscar Montes Barzón, verifico la campaña de vacunación contra el COVID-19 a personas entre 50 y 59 años de edad, y realizó la inspección a los centros de vacunación habilitados en diferentes puntos de la ciudad.

Así mismo, ha pedido a la población no bajar la guardia y asumir todas las medidas de bioseguridad, y solicitó al gobierno nacional garantizar el lote de vacunas necesarias para el departamento.

“Nosotros esperamos que el gobierno actué con absoluta responsabilidad, y que haga caso a los datos que están mandando los SEDES a fin de que cada departamento reciba la cantidad de vacunas que necesita, de manera que la población pueda estar tranquila”, dijo la autoridad.

Son nueve los puntos habilitados para que la población asista a vacunarse, para esto se dispone de 25 mil dosis destinadas para el departamento de Tarija, de 77 mil dosis previstas.

En tanto, el director del Sedes, Álvaro Justiniano pidió a la población que asista de manera voluntaria a recibir la vacuna, que permita reducir el índice de contagios.

“Estamos convocando a la población a que acceda al derecho de recibir la vacuna, no es un tema obligatorio, es voluntario; pero recomendamos (recibir la vacuna) porque la vacuna salva vidas”.

Uno de los puntos de vacunación habilitados es la universidad privada Domingo Savio, la misma estará habilitada por tres meses desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde

“No hay otra forma de vencer la pandemia, sé que hay personas que tienen temor a la vacunación, pero en anteriores enfermedades se ha podido vencer a través de la vacunación”, dijo la rectora, María Virginia Ruiz.

APUNTE

Cuarenta los domingos, una posibilidad no descartada

Ante el elevado número de contagios por coronavirus, el pasado domingo se dio una cuarentena en Cochabamba, y en Yacuiba lo harán los dos domingos siguientes, ante ello, consultamos a la secretaria de desarrollo humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca, si Tarija podría también aplicar esta medida, y respondió:

“Es una medida posible de darse. Hay que recordar que estamos con todos los municipios en alerta roja, y con mayor prevalencia en los municipios de frontera, como Yacuiba y Bermejo. Las autoridades están evaluando tomar medidas mucho mas drásticas”, dijo.