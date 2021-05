Bancada identifica a “traidora” del MAS

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-18-05-2021) Los masistas ya no pudieron ocultar su molestia y dieron a conocer el nombre de la persona a quien acusan de traidora a los intereses del Movimiento al Socialismo (MAS), se trata de la asambleísta departamental de Carapari, Karina Barrios Valencia.

Tanto la jefa de bancada del MAS, Juanita Miranda, y el presidente departamental del MAS, Carlos Acosta, están sorprendidos por el accionar de la asambleísta, señalando que primeramente no voto en la ALDT por el candidato a la presidencia Eider Quiroga y lo hizo por el candidato Indígena, Nicolas Montero; y posteriormente, Barrios fue elegida como presidente de la Comisión de Constitución, cuando no fue propuesta por el MAS, sino por Unidos.

Estas dos acciones generaron reacciones “turbulentas” dentro del MAS, que ya exigen su expulsión del instrumento político y la petición de su curul. Si bien son 13 asambleístas del MAS, ahora se consideran 12, porque ya no le tomarán en cuenta a Barrios.

“Nosotros vamos a informar al comité de ética del MAS, tanto a nivel departamental y nacional, ya que nos sorprenden estas acciones”, dijo Miranda. En la misma línea, Acosta declaro: “Barrios ha hecho alianza con Unidos, y vamos a pedir el curul, y también vamos a pedir la expulsión al dirigente que ha sido parte de esta traición”, refirió.