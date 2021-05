ALDT: Comisiones analizarán leyes que Montes pide suspenderlas

“No se puede dejar sin efecto el Fopet y Prosol”, dice Mauricio Lea Plaza, quien sostiene que son políticas importantes para la población de la ciudad y del área rural.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-18-05-2021) Las comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) se preparan para analizaran las 100 leyes que piden ser suspendidas o en otros casos derogadas a solicitud del gobernador Óscar Montes Barzón.

El asambleísta de la Alianza Unidos, Mauricio Lea Plaza Peláez, indicó que primeramente escucharán el informe que realicen las distintas comisiones de las leyes que han sido remitidas.

“Lo que ha hecho el gobernador es mandar el listado de leyes que comprometen recursos económicos, por lo cual, hay que hacer una evaluación. Hay varias leyes, que son 88 no 100, que incluso no están vigentes. Estamos haciendo ese análisis, y a partir de ello, podremos informar al pleno sobre que leyes habría que ajustar, modificar o derogar”, dijo.

Lea Plaza considera que uno de los temas álgidos será la ley del 1%, el cual señala que es inconstitucional, y que se está debitando en exceso, pero al frente hay una fuerte oposición para derogarla.

El asambleísta del MAS, Osvaldo Yucra, afirmó que diferentes sectores están en contra de cualquier abrogación de esta norma. Alerto que lo único que ocasionaría es que la gente vaya en contra del Gobernador. “Cuidado, nosotros vamos a hacer respetar esta ley”, refirió.

Señaló que pedirán informes a los alcaldes de como se ha destinado los recursos con la Ley del 1%, porque deben ser esclarecidos. Así también, indicó que no se pueden suspender leyes sociales que brindar ayuda, como a los pacientes de cáncer, a los adultos mayores con la canasta alimentaria, y así otras normas.

APUNTE

“No se puede dejar sin efecto el Fopet y Prosol”

El asambleísta Mauricio Lea Plaza sostiene que son políticas importantes, porque el Fondo Económico Productivo (Fopet) está inyectando microcrédito a la economía, y es un fondo que ya tiene un fideicomiso. “Dejarla sin efecto seria desbaratar todo un andamiaje crediticio que ya esta vigente, que no necesita muchos recursos adicionales este año”, dijo.

Y en la misma línea con el Prosol, indicando que representa un apoyo importante a las comunidades del área rural, pero requiere ser ajustada, reorientada, y dar un buen destino a los recursos, lo cual podría generar un gran impacto.