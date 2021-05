¿Ya habían astronautas en el pasado?

Si es así, de dónde venían? ¿Para qué vinieron? Si fueron viajeros del cosmos, tenemos que asumir que conocían de matemáticas, física, etc., de dónde lo aprendieron?

Por qué hay una correlación tan marcada entre las diferentes culturas…acaso, tenían un patrón en común…, será que habrá un vínculo entre las pirámides y la constelación de Orión y así con cada construcción del pasado…,será por eso que, los textos antiguos (incluyendo la biblia) nos habla de ovnis y extraterrestres en sus famosas descripciones de «carros de fuego».

Todo esto demuestra que la historia no es como nos la contaron o la cuentan las «fuentes oficiales». Aunque nos quieran inculcar otra cosa, no podemos negar la cantidad de pruebas de los vestigios de nuestros antepasados: Construcciones, ooparts, pinturas, esfinges, esculturas y todo un arsenal de huellas que a la postre se traducen en las evidencias fehacientes y nos llevan a pensar que…tenemos un pasado extraterrestre…, y, a lo mejor, las figuras y símbolos que aparecen en determinadas cosechas, no son más que, un lenguaje encriptado, para comunicar ciertos mensajes…

Sólo piénselo…son muchos los cabos sueltos, pero…al unirlos, tenemos una serie de patrones específicos…, esto no es de creencias, religiones, dogmas, ni nada por el estilo. Son las raíces de nuestra historia como seres humanos…