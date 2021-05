Torres: “Todos los locales deben estar cerrados hasta la medianoche”

La mañana de este viernes 14, se llevó a cabo la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) donde definieron las acciones a llevar adelante.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-15-05-2021) Ante la tercera ola de coronavirus que vive Tarija, el alcalde Johnny Torres Terzo manifestó que hay un decreto de “Alerta Roja” y que por lo tanto, todos los locales deben estar cerrados hasta las 12:00 am, caso contrario intervendrá la policía.

En la misma línea, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) ha pedido a los municipios controlar las fiestas clandestinas y hacer cumplir con todas las medidas de bioseguridad- Desde la Policía Departamental han manifestado su total respaldo a las decisiones del COED.

“Quiero advertirles a todos los propietarios de establecimientos nocturnos, de expendio de bebidas y otros, que la policía nacional y municipal, va a actuar a partir de la medianoche. Ya hay decreto municipal de la pasada gestión de Alerta Roja, y se lo va a hacer cumplir, por lo tanto, todos los locales deben estar cerrados a la medianoche”, dijo Torres.

En tanto, La Secretaria de Desarrollo Humano de la gobernación, María Lourdes Vaca, informó que no puede haber fiestas con aglomeración de gente y se deben cumplir los horarios establecidos. Insto a las autoridades municipales a tomar atención rigurosa en la realización de eventos públicos que generen aglomeración y así evitar un colapso sanitario.

En tanto, el Comandante Departamental, Sadid Ávila, dijo que están a la orden que dispongan el COED, ya que debe se deben tomar las medidas dispuestas a fin de bajar los casos de coronavirus. “Estamos en una emergencia sanitaria, y nosotros al llamado de las autoridades”, refirió.

APUNTE

Vacunas para el área rural a partir del 14 de mayo

“Tenemos que ver cómo vamos a encarar esta pandemia, como se entregarán las vacunas a los diferentes Centro de Salud, principalmente la cadena de frio ya que deben tener refrigeración algunas vacunas que llegaron del nivel Central”, dijo el presidente del COEM y Secretario de Salud del Gobierno Municipal, Paul Mendoza.

En este sentido, informó que en el área rural se empezará a vacunar desde el viernes 14, así también se efectuaran algunas restricciones, controles al expendio de bebidas alcohólicas, locales discotecas para que no haya aglomeraciones.