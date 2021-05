Renovación: Esta tarde podría haber nueva directiva de la Fedjuve

Windsor Colque, espera que su amparo presentado en contra de Nancy Ordóñez, pueda salir en las próximas horas, sosteniendo que su gestión finalizó en el 2018.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-15-05-2021) Ayer y hoy se lleva adelante el XV Congreso Ordinario de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), donde elegirán a la nueva mesa directiva. El evento es en el coliseo San Roque, donde han previsto todas las medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

El evento arrancó este pasado viernes 14 de mayo, donde están participando todos los barrios y distritos de Cercado, mas las seis provincias del departamento de Tarija. Y hoy sábado, será la elección, donde se prevé que entre las 18:00 y 20:00 se tenga a la nueva directiva.

La presidente saliente, Nancy Ordoñez, informó que este sábado se elige y también se posesiona, a cargo del ejecutivo nacional de la Conaljuve, Benjamín Cáceres. Y también desechó todo tipo de denuncias en su contra por parte del paralelo presidido por David Galdo, quien intenta interrumpir este acontecimiento.

“Es el decimo quinto congreso ordinario de la Fedjuve y se va a llevar adelante. El señor Galdo es un mentiroso. Él es el ilegal, nunca ha sido presidente de barrio y no puede ser de la federación. Hay normas que cumplir. Nosotros somos avalados por la Conaljuve”, dijo.

Ordoñez, sostuvo que no le llegó ninguna notificación de demandas, y se va tranquila del cargo.

“Estoy contenta de haber podido trabajar con los demás compañeros del distrito, de barrio, donde a mi me ha tocado asumir en la época de la pandemia, lo cual fue muy difícil, pero hemos sacado adelante la Fedjuve. Nosotros hemos estado repartiendo alimentos, ollas comunes, y una vez que paso la cuarentena, hemos continuado a gestionar las obras”, dijo.

APUNTE

El otro paralelo, denuncia que es ilegal el congreso

Windsor Colque, quien alega ser dirigente legal de la Fedjuve, sostuvo que es ilegal este congreso y que no reconocen al Comité Ad Hoc que lleva adelante este congreso. “Nosotros no vamos a participar, tampoco lo hará Villa Montes, ni Entre Ríos, ni San Lorenzo, ni Caraparí, ni Yacuiba, tiene que haber el 50 mas uno de las provincias para que haya legalidad”, dijo.

Añadió que este evento es ilegal también porque es una directiva que fenecio su gestión el 2018; y además porque está prohibido realizar aglomeraciones. “El COED ya ha sacado una resolución, donde no puede haber aglomeración de personas”, refirió.