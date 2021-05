La ALDT conforma 7 comisiones para encarar la gestión 2021 – 2022

Tuvieron que pasar dos semanas para que los asambleístas departamentales se pongan de acuerdo y establezcan las comisiones para desarrollar su labor durante un año.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-15-05-2021) Luego de dos semanas de debates, finalmente, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ha logrado conformar siete comisiones para encarar la gestión 2021 – 2022, luego deberá renovarse.

En la Sesión Ordinaria No. 002/2021 – 2022, se realizó la conformación de las Comisiones Permanentes, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Karina Roxana Barrios Valencia, es presidente de la Comisión De Constitución, Estatuto y Desarrollo Institucional Autonómico, integrado también por Rubén Reyes Vega, Delia García Oblitas, y Erick Saul Bejarano Ruiz.

Francisco Rosas Urzagaste, es presidente de Comisión Desarrollo Humano, y lo acompañan Julio Andrés Torres Auza y Marina Hoyos Ramos.

Federico Salazar Sánchez, presidente de Comisión De Desarrollo Económico Y Productivo, integrado también por Damián Castillo Villarrubia, Limbert Albaro Ojeda Rocha, Osvaldo Yucra.

Alan Barca Herrera, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas, integrado también por Juan Condori, Diego Gutiérrez Aguilera e Ilsen Maraz Luz Camacho.

Luis Fernando Lema Molina, presidente de la Comisión de Hidrocarburos, integrado también por Flavia Aparicio Quiroga, Walter Aguilera Valdez, Zaida Casilda Laura Charca.

Eider Quiroga Maraz, presidente de la Comisión Derechos Humanos, integrado también por Daysi Tórrez Aparición y Catalina Gareca Mamani.

Y José Luis Ferreira Corema, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, integrado también por Horacio Soruco Vaca y Juanita Miranda Ramírez.

APUNTE

La elección de las comisiones fue mediante votación

Los asambleístas votaron de forma abierta y no secreta, y así eligieron a las comisiones. Francisco Rosas, a tiempo de manifestar que es una buena señal esta elección, observó que el MAS quiere hacerlos desaparecer como bancada de TODOS. “El asambleísta José Yucra quiere de un plumazo hacernos desaparecer, y esperamos que no se actúe de esa manera, nosotros tenemos derechos legales”, dijo.

En tanto Yucra, se defendió, y aclaro que en su momento dijo que debe haber la proporcionalidad en las comisiones. “Nosotros respaldamos la bancada de Todos, aun cuando tenga dos asambleístas”, refirió.