“El Gobierno no genera reactivación económica”

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-15-05-2021) El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Herlan Aldana, manifestó que el presidente de Bolivia Luis Arce lleva 6 meses en el cargo, y hasta ahora no ha reactivado la economía del país, y no ha cumplido en solucionar la crisis financiera, ni sanitaria, ni educativa.

“Ustedes le preguntan al ciudadano como esta la situación, y la respuesta es que no hay movimiento económico. Este Gobierno ha prometido la reactivación económica, pero hasta el día de hoy no ha ocurrido nada”, dijo.

Sostuvo que el Gobierno Nacional de solucionar los diferentes problemas, se ha dedicado a realizar campañas proselitistas hasta hace semanas atrás, y ahora estos son los resultados.

“En vez de invertir recursos en estos temas necesarios, lo ha invertido en sus candidatos a nivel nacional, y mas a nivel departamental, donde han venido ministros, ha prometer promesas que no las ha cumplido”, refirió.

Aldana lamentó que hay proyectos de ley del MAS que no son socializados previamente con la población, y generan rechazo en la población, como el impuesto a los medios digitales.

“Hubo rechazo en la población, y ahora este proyecto de ley ha quedado de lado momentáneamente. Pero el MAS lo que busca es manejar todo el Estado, como lo la proyección de leyes que no benefician a la sociedad”, refirió.