Los masistas piden ampliado para elegir a su nueva dirigencia

Aseguran también que hay gente que entro a trabajar en la gestión de Jeanine Añez y que hasta ahora no han logrado cambiarles, debido a los problemas internos.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-14-05-2021) Las bases del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija dieron un plazo de 72 horas al presidente departamental Carlos Acosta, para que saque la convocatoria para renovar la directiva, ya que lo culpan de “prorroguismo” y de poner “a dedo” a los candidatos en la pasada elección subnacional.

Mijaíl Tincuta Ríos, presidente de juventudes del MAS-IPSP de Cercado, acompañado de otros militantes, manifestó su molestia contra la actual directiva, señalando que no están obedeciendo a las bases, y que se esta manejando de forma independiente.

“El señor Acosta hace caso omiso a un instructivo que ha emanado nuestra nacional para que llame y convoque a todas las departamentales a un congreso ordinario y así restructurar las mesas directivas, pero no se ha visto la predisposición de hacerlo. Por lo tanto, le exigimos a este señor, convocar a congreso ordinario en el lapso de 72 horas”, refirió.

Tincuta afirmó que fue objeto de amenazas por hacer estas peticiones, y así también a sus compañeros, pero indicó que no se callará y en caso que no saquen la convocatoria, se reservan las medidas a tomar.

“Este señor a cometido muchos errores, dando la espalda a las bases, e incluso hubo dedazo en la designación de candidatos; y todavía hay personas trabajando en las instituciones publicas las cuales han entrado en el golpe de Estado. Son 35 descentralizadas, donde no se les puede cambiar a esta gente debido a que hay esta pugna de poder que quiere seguir prorrogándose. En septiembre Acosta cumplirá 4 años de gestión, cuando solamente puede estar 2 años”, declaro.

APUNTE

Ramiro Serrano: “Carlos Acosta hace abuso de poder”

El presidente de juventudes del MAS a nivel departamental, Ramiro Serrano, manifestó que se sienten afectados por todos los problemas internos, debido que no se respetan las resoluciones orgánicas, lo que dictaminan las bases en conjunto.

“Nosotros somos los militantes, y tenemos un estatuto que nos ampara. Llamamos a todas las organizaciones sociales, y si hasta el domingo no saca la convocatoria, asumiremos medidas de hecho. Acosta hace abuso de poder y designa a personas que no se merecen estar dentro de las instituciones”, dijo.