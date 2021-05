Lea Plaza: “No hay posibilidades económicas de asumir las 100 leyes”

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS) su postura es clara de no apoyar la derogación o suspensión temporal de varias leyes, como: Ley del 1%, ni el Prosol.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-12-05-2021) Para el asambleísta de la Alianza Unidos, Mauricio Lea Plaza Peláez, la Gobernación de Tarija está quebrada económicamente y en los hechos materiales, no hay posibilidades de cumplir las 100 leyes, las cuales pidió el gobernador Óscar Montes suspender temporalmente debido a la crisis financiera.

“Quebrada”, así califico Lea Plaza la situación económica del Gobierno Departamental de Tarija, señalando que hay deudas a corto plazo muy altas, que alcanzan casi todas las regalías que se van a recibir este año.

En este contexto, indicó que el gobernador Óscar Montes ha hecho un anuncio público sobre estas 100 leyes, pero que todavía no ha sido remitida a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) para su tratamiento.

“No conocemos la intencionalidad de esas leyes, pero esta claro que hay una preocupación enorme por seguir asumiendo compromisos en los que prácticamente no existe ninguna posibilidad material de cumplirlos. Va a seguir muy difícil seguir asumiendo responsabilidades de pago, por el conjunto de obligaciones, en la medida en que no existe como poder hacerlo. Eso pasa por discutir, analizar, revisar esas leyes, donde se haga una profunda reflexión sobre la viabilidad que tienen, dado el contexto económico”, dijo.

Lea Plaza espera la propuesta del gobernador llegue a la ALDT y procederán a su tratamiento, pero considera que no es una propuesta cerrada, sino de análisis, de las posibilidades reales y materiales que van a ver de poder cumplir con las obligaciones financieras.

“Lo que esta haciendo, es mandar 100 leyes que comprometen recursos departamentales, pero eso no necesariamente implica de dejarlas todas sin efecto o derogarlas, no hay todavía una precisión sobre ese tema”, refirió.

Sin embargo, en la Ley del 1%, Montes ha sido explicito en solicitar la abrogación de esta norma, a lo cual consultado a Lea Plaza si debe ser derogada respondió que, “creo que hay una realidad material que hay que discutir. Esa ley no se esta pudiendo cumplir por varias razones, no solamente por falta de desembolsos de la Gobernación, sino también porque no se están cumpliendo los requisitos que establece la propia ley”, sostuvo.

Indicó que incluso los débitos que se están generando, a partir de la aplicación de esta ley, están mal calculados, mal aplicados, y por lo consiguiente deben ser evaluados técnicamente.

“Hay que conversar y discutir también con los actores, de que nos vale una ley que no puede ser aplicada, de que al momento no esta pudiendo financiar las obligaciones de los propios gobiernos municipales. Entonces, es hora de sentarse a discutir este tema con mayor amplitud, y ver de llegar a acuerdos, conciliaciones, absolutamente necesarias en este contexto”, dijo.

Entre las leyes que pide suspender el Gobernador, están: Ley Creación del Centro de Estadísticas del Departamento de Tarija-Cet, Creación y Construcción de Centros Terapéuticos Asistenciales de Rehabilitación de personas con problemas de Drogadicción y Alcoholismo, Ley Departamental de la Canasta Alimentaria para las personas de la Tercera Edad por una calidad de vida digna, etc.

DATOS:

Montes ha solicitado la suspensión temporal de 100 leyes

La situación economía de la Gobernación es paupérrima

NOTA DE APOYO

100 leyes: El MAS no apoya y Todos analiza

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS) su postura es clara de no apoyar la derogación o suspensión temporal de varias leyes, como: Ley del 1%, Prosol; Plan de empleo urgente (PEU), la subvención a los enfermos con cáncer, la atención a niños y adolescentes de violencia sexual, y la canasta del adulto mayor.

Así lo dio a conocer Juanita Miranda, jefe de la Bancada del MAS, quien sostuvo que son leyes que van a afectar a diferentes sectores, pero si están abiertos a suspender otras leyes relacionadas a festividades.

“Esas leyes de festividades puedan suspenderse, pero lo que más nos preocupa es la ley del 1%. Esa ley ha sido conseguida con lucha desde las organizaciones sociales y desde los municipios; es la forma más real de ejercer la autonomía, y en vez de abrogarse deberíamos ver como viabilizamos más recursos”, dijo Miranda.

Por su parte, Francisco Rosas, asambleísta de Comunidad de Todos, afirmó que analizarán y luego darán una postura. “Una vez que tengamos la propuesta daremos a conocer nuestra decisión en beneficio de Tarija”, refirió.