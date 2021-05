Instagram y Twitter aseguran haber restringido «por error» contenidos propalestinos

«La cuestión no es la suspensión de mi cuenta, sino el hecho de que las cuentas palestinas han sido censuradas en general, pero especialmente estas últimas semanas, cuando intentamos documentar las agresiones israelíes», denunció la periodista Mariam Barghouti.

El pasado martes, Twitter restringió temporalmente la cuenta de la periodista palestino-estadounidense Mariam Barghouti, que se encontraba en Cisjordania informando sobre las protestas contra la expulsión de familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheij Jarrah, Jerusalén Oriental, informa Motherboard.

Además, Barghouti denunció que Twitter, en un mensaje directo, le pidió eliminar algunos de sus tuits, aunque más tarde un vocero de la compañía declaró que todo se había tratado de un error.

«Honestamente, no sé a qué tuits se referían», señaló Barghouti. «Creo que si no fuera alguien con visibilidad en las redes sociales, esto no habría generado tanta atención. La cuestión no es la suspensión de mi cuenta, sino el hecho de que las cuentas palestinas han sido censuradas en general, pero especialmente estas últimas semanas, cuando intentamos documentar las agresiones israelíes«.

Desde la semana pasada, han surgido informes sobre la eliminación de algunas publicaciones, fotos y videos, así como el bloqueo de cuentas en las principales redes sociales de palestinos que se enfrentan al desalojo del barrio de Sheij Jarrah.

Ante la ola de críticas, Instagram dijo en un comunicado que una actualización automática había provocado que el contenido compartido por varios usuarios apareciera como «perdido», lo que afectó a «decenas de millones de historias», incluidas publicaciones sobre Sheij Jarrah y otras áreas afectadas por las tensiones israelíes-palestinas.

Sin embargo, en una declaración conjunta publicada el lunes, una veintena de grupos desecharon estas excusas y criticaron a Facebook (empresa matriz de Instagram) y a Twitter por «silenciar sistemáticamente a los usuarios que protestaban» e instaron a estas compañías a implementar «políticas transparentes y coherentes de moderación de contenido». Además, los firmantes denunciaron que estas acciones eran indicadoras de un «patrón más amplio de censura constante de las voces palestinas y aliadas» que ha sido «documentado durante años».

Uno de los signatarios de la declaración, 7amleh, un grupo palestino sin fines de lucro de defensa de los derechos digitales, aseguró que había recibido más de 200 quejas sobre publicaciones eliminadas y cuentas suspendidas relacionadas con la situación en Sheij Jarrah.

El director del grupo, Nadim Nashif, subrayó que las explicaciones ofrecidas por Instagram y Twitter no «sonaban lógicas» y calificó de «extraño» que estas compañías equiparasen lo que está sucediendo en Jerusalén con otros problemas en otros lugares.

«No hemos logrado obtener un sistema claro y transparente de moderación de contenido. La palabra clave aquí es transparencia e igualdad, porque esto no está ocurriéndole al lado israelí», dijo Nashif al sitio web Arab News.

