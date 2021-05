Fedjuve ratifica el Congreso Departamental para el 14 y 15 de mayo

Esperan gran participación de las juntas vecinales, el cual se realizará en el coliseo San Roque los días viernes y sábado, con todas las medidas de bioseguridad.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-12-05-2021) En conferencia de prensa, la presidenta de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Nancy Ordóñez ratificó que realizarán el congreso para la renovación de la directiva para este 14 y 15 de mayo en el coliseo San Roque, con la participación de las diferentes juntas vecinales de la ciudad y las provincias.

“Esta todo preparado y listo para este congreso. Se tendrá la participación de las juntas vecinales de la ciudad, como también de las provincias de Yacuiba, Villamontes, Entre Ríos, El Puente y San Lorenzo, eso con la finalidad de elegir a una nueva directiva”, manifestó.

Ordóñez sostuvo que tendrán la participación del presidente de la Fedjuve a nivel nacional para darle legalidad a este evento. Además, señaló que en los próximos días se conformará el comité de poderes quien acreditará a las juntas vecinales para su ingreso, e indicó que se unificó con los diferentes representantes para llevar a cabo el “Congreso Departamental de Tarija”. “Las inscripciones para participar en este congreso se realizarán en el Comité Cívico”, refirió.

Nancy Ordóñez afirmó que no será candidata, por lo cual sostuvo que esta llevando este congreso de forma transparente, donde haya un directorio legítimamente escogido por los vecinos.

“Para ser presidente de la Fedjuve, debe hacer sido presidente de barrio, reconocido por la Fedjuve, de nacionalidad boliviana, residencia de cinco años en Tarija, y los que han sido candidatos en diferentes partidos políticos no pueden participar del congreso, por lo cual, se tomará en cuenta esta observación”, dijo.

APUNTE

“David Galdo es un usurpador y no tiene legalidad”

Ante las constantes declaraciones de David Galdo de proclamarse ser presidente de la Fedjuve y anunciar demandas contra los dirigentes actuales, Ordóñez sostiene que dicha persona está usurpando los derechos de la institución.

“Él no es presidente de barrio, ya que para ser presidente tiene que ser reconocido por nosotros y recién poder participar en un congreso. Él no es nada en sí, y vemos que será derrotado, aunque haya andado por las provincias buscando paralelismo, y eso hemos dado a conocer a la gente, de quienes son los verdaderos ejecutivos”, dijo.