El COED volverá a funcionar para enfrentar la pandemia del covid-19

Tarija ya está viviendo la tercera ola, ya que hay un promedio de 120 personas infectadas por día, con 677 personas fallecidas desde el inicio de la epidemia.

Omar Garzón C.

(ElPeriódico-12-05-2021) La secretaria de desarrollo humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca, informó que el Comité de Emergencias Departamental (COED) volverá a funcionar para enfrentar la pandemia del coronavirus, y para ello, el propio gobernador Óscar Montes hará convocatoria a los municipios para una reunión en estos días.

Tras el cambio de autoridades y la llegada de los nuevos, el COED ha quedado abandonado y sus determinaciones han quedado en el papel y ya pocos respetan las disposiciones, esto se puede observar en la cantidad de fiestas clandestinas y otras que dicen estar en el marco legal.

“Este pasado lunes hemos asumido la secretaria y estamos en pleno diagnóstico de la situación actual. Como saben, el COED no ha estado funcionando el ultimo mes, y lo que vamos a hacer convocar a nivel departamental para tomar determinaciones para las políticas y estratégicas para seguir adelante”, dijo Vaca.

Sostuvo que Tarija ya esta viviendo la tercera ola de coronavirus, ya que hay un promedio de 120 personas infectadas por día, donde más de 25 mil casos se han dado desde el inicio de la pandemia, con 677 personas fallecidas, por lo cual sostiene que la ciudadanía no puede relajarse, ya que hay una nueva cepa.

“Nada va a ser suficiente en cuanto a la responsabilidad que tienen las autoridades, si no tenemos una responsabilidad compartida con la ciudadanía. Los eventos hay que regularlos, fiscalizarlos, y hay que ver alguna forma de que no haya una afectación económica, y que sobre todo no afecte a la salud”, dijo.

APUNTE

Adel Vergara: “Nos vamos con la frente en alto”

El expresidente del COED, Adel Vergara, hizo un breve análisis de su labor, donde primeramente lamentó profundamente la partida de Rubén Ardaya a causa de coronavirus. “Él fue el primer presidente del COED, él nos dio todas las directrices para manejar la pandemia, he aprehendido mucho de él”.

Vergara afirmó que ha cumplido con su labor, conteniendo la pandemia, donde no hubo colapso como se dio en otros departamentos. “Estamos entregando con una taza de letalidad mas baja de todo el país. Nosotros le deseamos todo lo mejor a las nuevas autoridades”, dijo.